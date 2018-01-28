В Петербурге состоялось прощание с Людмилой Сенчиной

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). В Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии прошло прощание с певицей Людмилой Сенчиной, передает РИА «Новости».

Гроб с телом артистки установили на сцене Большого зала театра, где Сенчина работала с 1970-го по 1975 год. Помещение было полностью заполнено пришедшими проститься поклонниками.

В ходе гражданской панихиды были зачитаны телеграммы с соболезнованиями от Президента России Владимира Путина, Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и других официальных лиц.

Отстоявший в общей очереди для прощания с Сенчиной композитор Илья Резник заметил, что она останется в памяти как вечная девушка со звонким голосом. При этом он не мог сдержать слез, отмечает «Росбалт».

Певец и депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон охарактеризовал голос певицы как незабываемый и неповторимый. «Абсолютно неповторимым» назвал ее тембр и певец Александр Розенбаум.

Прощание по актерской традиции завершилось аплодисментами собравшихся в момент выноса гроба.

Отпевание Сенчиной пройдет соборе Владимирской иконы Божией матери. Похоронят артистку на Смоленском кладбище Петербурга.

Людмила Сенчина скончалась 25 января на 68-м году жизни от онкологического заболевания в одной из петербургских больниц.