В Мексике неизвестные ворвались в жилой дом и расстреляли восемь человек

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Группа неизвестных ворвалась в жилой дом в пригороде Монтеррея и расстреляла восемь человек, сообщают РИА Новости.

В результате вооруженного нападения семь человек скончались на месте, еще один был ранен, но впоследствии также скончался.

По данным агентства, в момент нападения жертвы преступников смотрели футбол. По предварительным данным, убийство совершили по меньшей мере четыре человека, их лица были скрыты капюшонами.

Пока мотивы преступников не установлены.