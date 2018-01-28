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В Мексике неизвестные ворвались в жилой дом и расстреляли восемь человек

28 января 2018, 13:25

Инцидент произошел в пригороде Монтеррея.
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(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Группа неизвестных ворвалась в жилой дом в пригороде Монтеррея и расстреляла восемь человек, сообщают РИА Новости.

В результате вооруженного нападения семь человек скончались на месте, еще один был ранен, но впоследствии также скончался.

По данным агентства, в момент нападения жертвы преступников смотрели футбол. По предварительным данным, убийство совершили по меньшей мере четыре человека, их лица были скрыты капюшонами.

Пока мотивы преступников не установлены.


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