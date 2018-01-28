Руководитель команды «КАМАЗ-Мастер»: Путин внимательно следит за «Дакаром»

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин внимательно следит за ралли-рейдом «Дакар» и поддерживает российских гонщиков. Об этом рассказал в интервью телеканалу RT руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин.

Чагин заметил, что даже во время гонки спортсмены чувствуют: «Президент следит за нами, переживает, поддерживает». И добавил, что это очень приятно, но накладывает серьезную ответственность.

При этом, по словам руководителя команды, во время встреч по вопросам российского лидера можно понять, что тот «действительно смотрел гонку, знает все тонкости, все детали». «Такое внимание первого лица для команды – гордость и почет», – подчеркнул он.

Чагин заметил также, что во время последней встречи с Путиным «КАМАЗ-Мастер» подарил главе государства статуэтку бедуина – точную копию приза за первое место и модель автомобиля Эдуарда Николаева ручной работы.

Владимир Путин пообщался с участниками челнинской команды в ходе двухдневного визита в Казань.