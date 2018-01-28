Девять студенческих команд поучаствовали в лыжных гонках в Челнах

(Набережные Челны, 28 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Девять студенческих команд приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках 9-й городской студенческой Спартакиады. Соревнования прошли на базе лыжно-биатлонного центра СК «Снежные Барсы» на территории городского майдана.

Из-за холодной и очень ветреной погоды оргкомитет и судьи решили сократить дистанции. Девушки пробежали эстафету по 1 км, юноши – по 2 км.

По итогам среди вузов и у девушек, и у юношей первой стала команда Набережночелнинского института К(П)ФУ.

У девушек второй стала команда НГПУ, а у юношей – команда филиала КНИТУ (КАИ). Третье место у девушек заняла команда филиала КНИТУ (КАИ), а у юношей – НГПУ.

Среди ссузов у девушек победила команда Педагогического колледжа, а у юношей – команда Технического колледжа имени В. Д. Поташова. Второе место среди девушек заняла команда Технического колледжа имени Поташова, среди юношей – колледжа КИУ имени В. Г. Тимирясова. Третье место у девушек заняла команда Медицинского колледжа, а у юношей – Педагогического колледжа.

Также среди юношей и девушек выявили лучших в личном зачете. Все победители и призеры получили дипломы и призы от организаторов соревнований.

«Следующими соревнованиями в рамках 9-й городской студенческой Спартакиады станут волейбол и плавание», – сообщил председатель Городского студенческого совета Давид Арушанян.

Организатором Спартакиады выступает Городской студенческий совет при поддержке управлений образования и по делам молодежи, физической культуры и спорта исполкома города, а также молодежного центра «Нур».