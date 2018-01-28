Трамп заявил о нечестном отношении ЕС к США в вопросах торговли

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Европейский Союз «очень нечестно» относится к Соединенным Штатам в вопросах торговли. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.

Трамп констатировал, что у него много проблем с Евросоюзом, связанных именно со сферой торговли. Товарам из США трудно попасть на рынок ЕС, тогда как европейские товары попадают на американский рынок «без налогов, с очень маленькими налогами», – пояснил он.

«Это очень нечестно», – подчеркнул Президент США.

При этом он признал, что не только Евросоюз несправедлив к его стране в вопросах торговли, но не стал перечислять других обидчиков.