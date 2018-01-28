Власти Аляски собираются развивать сотрудничество с российским Дальним Востоком

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Власти американского штата Аляска собираются развивать сотрудничество с российским Дальним Востоком.

Об этом Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс рассказал в письме губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину, сообщает пресс-служба окружного Правительства.

По словам дипломата, в конце прошлого и начале нынешнего года он встречался с губернатором Аляски Биллом Уокером и мэрами ряда городов, а также представителями общественности и бизнесменами. Обсуждалось придание нового импульса отношениям между штатом и дальневосточными регионами РФ.

При этом «многие участники встречи выразили надежду на возобновление развития российско-американских отношений», добавил Кийс.

В связи с этим он обратил внимание на важность контактов между народами двух стран и констатировал, что по некоторым направлениям сотрудничество продолжает развиваться.