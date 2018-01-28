США модернизировали свою крупнейшую противобункерную бомбу

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Военно-воздушные силы Соединенных Штатов модернизировали свою крупнейшую противобункерную неядерную авиабомбу GBU-57. Об этом рассказала представитель ВВС капитан Эмили Грабовски, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

По ее словам, новая модификация боеприпаса демонстрирует большую эффективность против «хорошо защищенных и расположенных глубоко под землей целей».

Могущие использовать GBU-57 стратегические бомбардировщики B-2 Spirit в январе были перебазированы на острове Гуам в Тихом океане. Были ли вместе с ними переброшены и эти авиабомбы, представитель ВВС уточнить отказалась.

GBU-57, или Massive Ordnance Penetrator (MOP), была разработана корпорацией Boeing в 2007 году для поражения подземных укрытий Ирана и Северной Кореи. Перед взрывом бомба способна проникать через 61 м грунта и пробивать до 19 м армированного бетона. Она весит более 13,6 т, а масса взрывчатки – 2,7 т.

Примененная в прошлом году американцами в Афганистане GBU-43/B, прозванная «матерью всех бомб», мощнее (масса взрывчатки составляет почти 8,5 т), но не обладает проникающим действием.