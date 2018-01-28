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Происшествия

В загоревшейся кабине «Бычка» пострадали двое челнинцев

28 января 2018, 11:17

Инцидент произошел в гаражно-строительном кооперативе «М7».
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(Казань, 28 января, «Татар-информ»). В Челнах в гаражно-строительном кооперативе «М7» загорелась внутренняя обшивка и приборная панель в салоне грузовика «ЗИЛ 5301», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Площадь горения составила два квадратных метра.

В результате в челнинскую БСМП с ожогами лица и рук был доставлен 43-летний местный житель. Еще один мужчина в возрасте 41 года также получил ожоги, но от госпитализации отказался.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.


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