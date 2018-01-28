Россиянка попыталась вывезти в Израиль алмазы стоимостью 8 млн рублей

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Правоохранители задержали в аэропорту «Домодедово» россиянку, пытавшуюся вывезти в Израиль алмазы стоимостью свыше 8 млн рублей, сообщает «RT на русском».
54-летняя пассажирка рейса Москва – Тель-Авив была задержана в зале вылета международных авиалиний.
Экспертиза показала, что изъятые драгоценные камни являются природными алмазами массой почти 437 карат.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга» и «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей».