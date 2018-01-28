Авиация МЧС приостановила поиски пропавшего в Японском море траулера «Восток»

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Два самолета МЧС России Бе-200 приостановили поиски пропавшего в Японском море траулера «Восток». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра «Владивосток».

В районе поисков остаются суда, которые продолжат работу и в темное время суток. «В понедельник утром работа авиации, скорее всего, возобновится», – добавил собеседник агентства.

Сегодня, по его словам, поиски не дали никаких результатов. Ранее агентство отмечало, что район поисковой операции постепенно смещается на юг, причем за самолетами и судами закреплены определенные участки работы.

Траулер «Восток» с 21 членом экипажа на борту направлялся из южнокорейского Донгхэ на Сахалин. 24 января судно перестало выходить на связь, в тот же день начались спасательные работы. Вчера, 27-го числа, были обнаружены два пустых спасательных плота.