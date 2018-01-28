Из Самары в Казань начнут курсировать ежедневные пассажирские поезда

(Набережные Челны, 28 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Рассматривается возможность организации с марта этого года ежедневных пассажирских поездов по маршруту Самара – Казань через Сызрань и Ульяновск. Об этом сообщил на заседании итоговой коллегии Миндортранса РТ начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов.

Перевозка пассажиров будет осуществляться двумя составами, состоящими из вагонов последних лет постройки, которые оборудованы кондиционерами и биотуалетами, рассказал докладчик.

«Планируется удобное для пассажиров расписание – отправление из Самары и Казани в вечернее время и прибытие в Казань и Самару в утренние часы. Время в пути составит 10,5 часа. Согласно маркетинговым исследованиям, данный маршрут будет востребован населением и привлечет дополнительно до 30 тыс. пассажиров в месяц», – подчеркнул начальник дороги.

По его словам, для перевозки во время чемпионата мира по футболу 2018 года по Куйбышевской железной дороге 200 тыс. гостей и болельщиков дополнительно назначаются 83 пары поездов дальнего следования и 64 пригородных.

В 2017 году по дороге было перевезено около 19 млн пассажиров. Рост к уровню 2016 года составил 3,9 процента, отметил Сайбаталов.

«Грузоотправителями Татарстана в прошлом году было погружено 13,9 млн т различных грузов, что выше уровня 2016 года на 3 процента. Доля погрузки предприятий республики составляет 21 процент от общей погрузки железной дороги», – констатировал докладчик.

«В текущем году планируется ввод в эксплуатацию второй очереди завода "Танеко" с увеличением погрузки до 7 млн т. С учетом перспективных планов развития данного предприятия и других крупных грузоотправителей, находящихся в Нижнекамском районе, возможный объем перевозок к 2025 году достигнет 22,5 млн т в год», – добавил начальник КЖД.