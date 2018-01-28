Дело о закрытии сети кальянных «Наше место» в Казани пойдет в Верховный суд РФ

(Казань, 28 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Дело о закрытии сети кальянных «Наше место» в Казани, принадлежащей местному артисту, а по совместительству индивидуальному предпринимателю Минтимеру Нугманову, в скором времени будет направлено в Верховный суд России.

25 января Арбитражный суд Поволжского округа поддержал Роспотребнадзор и товарищество собственников жилья «Панорама-2» (дома 20а по улице Чистопольская, на первом этаже которого находится одно из заведений сети). Таким образом, был одобрен запрет на работу кальянной, установленный ранее республиканской «арбитражкой». Решение уже вступило в законную силу, однако Минтимер Нугманов вновь не согласен. Поскольку в ближайшее время апелляция будет направлена в суд высшей инстанции, кальянная продолжает работу. Об этом агентству сообщил сам предприниматель.

Интересно, что специалисты Роспотребнадзора и Минтимер Нугманов имеют принципиально различные точки зрения на ситуацию. История споров предпринимателя с жильцами, а точнее, с председателем ТСЖ, началась около полутора лет назад. С тех пор с разным для сторон результатом завершились уже четыре судебные тяжбы.

По версии Роспотребнадзора, в 2016 году к ним начали поступать обращения от жителей, которые жаловались на ухудшение условий проживания. Специалисты ведомства выехали на место для проведения экспертизы и обследования. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза вентиляционной системы кальянной показала, что она не соответствует санитарным нормативам. По данным ведомства, ИП не представил необходимую документацию на вентиляционную систему.

Минтимер Нугманов открыто заявляет, что готов предоставить документы о несостоятельности результатов экспертизы. «Роспотребнадзор пишет о том, что провел экспертизу, но экспертиза проведена нормально не была. Юристы оценивают эту экспертизу как неверную, неточную. К нам пришла женщина из Роспотребнадзора, посмотрела, но не сделала даже замеров воздуха. Соответственно, экспертиза сделана не была. У меня есть документы – если нужно, я могу предоставить их», – сказал он.

Роспотребнадзор взял на себя функции защиты позиции ТСЖ в суде и передал протоколы своей экспертизы в Советский районный суд Казани. Суд признал Нугманова виновным в административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ и оштрафовал его на 1 тыс. рублей. В конце 2016 года Роспотребнадзор обратился также в Ново-Савиновский районный суд с требованиями устранить нарушения. В феврале 2017 года в суде требования были удовлетворены частично: действия Нугманова признали противоправными.

«Год назад мы запросили разрешение у ТСЖ провести наверх, на крышу, вытяжку, так как нам не разрешили подключиться к общедомовой вытяжке, хотя мы имеем на это право, – вспомнил Минтимер Нугманов. – За свой счет мы хотели провести вытяжку на крышу, чтобы не мешать жильцам и избежать конфликта. Собрание ТСЖ нам отказало. Потом на нас подают в суд за то, что у нас неправильная вытяжка. Но мы действительно хотели провести ее. Суд сказал: "Вы виноваты, но ничего делать не должны"».

В мае 2017 года Минтимер Нугманов направил в Верховный суд Татарстана апелляцию. Тогда ВС РТ отменил решение Ново-Савиновского районного суда Казани.

«Было странно, мы подали апелляцию в вышестоящую инстанцию, Верховный суд Республики Татарстан полностью отменил решение предыдущего суда, решил полностью в нашу пользу. Нам сами же жильцы запретили провести вытяжку», – пояснил предприниматель.

Не согласившись с данным решением, председатель от имени ТСЖ обратился в Арбитражный суд РТ с иском против Нугманова о запрете деятельности кальянной в их доме. Управление Роспотребнадзора по РТ поддержало жильцов в судебном заседании. В июне 2017 года работать кальянной по этому адресу суд запретил.

«На предварительном слушании мне очень понравилась позиция судьи: она была объективной и внятной, мы были уверены, что нас поддержат, – заметил собеседник агентства. – Когда мы пришли в суд, то приготовили свои аргументы, но решение было принято очень быстро. Председатель ТСЖ собрал 99 процентов подписей жильцов дома, хотя я думаю, что абсолютному большинству мы не мешаем, многие из них приходят к нам в гости».

Уже в июле 2017 года Минтимер Нугманов снова подал апелляцию, уже в Арбитражный суд Поволжского округа. Напомним, решение республиканского Арбитражного суда было оставлено без изменения, апелляционная жалоба индивидуального предпринимателя – без удовлетворения. Сейчас, по сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, заведение остается на контроле ведомства, а предприниматель собирает документы для нового процесса.

В беседе с агентством еще около полугода назад предприниматель настаивал на том, что конфликт у него возник не столько с самими жильцами, сколько с председателем ТСЖ, и имеет он скорее личностные мотивы.

«Вы хотите закрыть “Наше место”, говорите, что мы шумим после 10 часов, но наши гости не шумят. Доходит ведь до абсурда: машина могла мимо нашего заведения проехать, "бибикнуть", и мне звонят жильцы с жалобами. И все это в то время, когда мы уже закрыты. За любое дуновение ветерка начинают травлю. Но я к этому нормально отношусь, наоборот, всем даю свои контакты и говорю: "Звоните в любое время". Мы открыты для всех и решаем любую проблему, связанную с неудобствами жильцов, если только есть основания», – подчеркнул тогда он.

По словам Минтимера Нугманова, в апреле – мае 2016 года, когда «Наше место» обосновывалось в доме по Чистопольской и планировало ремонт помещения, он лично встречался с его собственницей и председателем ТСЖ, узнавал, не против ли они.

«Мы лично встретились с собственницей и с председателем ТСЖ, он был очень гостеприимен и сказал: "Да, конечно, заезжайте, нет проблем, ребята". Я обрадовался, и мы начали делать ремонт. Место хорошее, дом интересный, да и само помещение классное. Как только мы начали делать ремонт, он начал нам выключать свет, звонить нам, писать и угрожать тем, что закроет нас: "Прекратите, что вы делаете, в чужой храм со своим уставом не лезут"», – поделился подробностями предприниматель.

«Я пытался максимально мирно решить этот вопрос, но, к сожалению, человек просто перестал идти на контакт, стал скидывать трубки, начал каждый день вызывать полицию. Полиция приходила, смотрела на нас, разводила руками и уходила, потому что не находила никаких нарушений. В иске против нас написали, что в "Нашем месте" постоянно устраиваются драки, хотя за три года существования нашей сети (в октябре 2017 года сети исполнится три года – прим. Т-и) у нас не было ни одной драки, потому что у нас не продается алкоголь, а в зале – приятная и дружественная атмосфера, к нам приходят адекватные, деловые и творческие люди. Председатель ТСЖ начал писать про нас какие-то небылицы и вымышленные неприятные факты, человека сильно задело, что я начал отстаивать свои права. Я пытался все это время звонить и разговаривать с ним, но на контакт он не шел, начал подавать на нас в суд», – заключил Минтимер Нугманов.