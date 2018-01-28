В Казани стартует чемпионат Российского студенческого спортсоюза по бадминтону

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). В Казани на базе Центра бадминтона 29 января стартует чемпионат Российского студенческого спортивного союза по бадминтону. На турнир съедутся команды вузов Нижегородской, Свердловской, Московской областей, Башкортостана и других регионов, сообщает Федерация бадминтона РТ.

Татарстан на соревнованиях представят студенты Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, КФУ и КНИТУ-КАИ.

Первыми на корты выйдут участники командных соревнований, а после них в борьбу вступят представители личного турнира в одиночном, парном и смешанном разрядах. Турнир завершится 1 февраля.