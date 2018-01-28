Доцент КФУ выпустила книгу об информационных войнах

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Совсем скоро в издательстве «Эксмо» выйдет вторая книга серии «Детектив с филфака» авторства кандидата филологических наук Татьяны Шахматовой, сообщает пресс-служба КФУ.

Первый роман серии под названием «Унесенные блогосферой» вышел в ноябре 2017 года. Вторая книга «Удар отточенным пером» будет посвящена расследованию информационных атак на крупное производственное предприятие.

Филолог рассказала, что роман посвящен определенным лингвистическим методикам и разворачивается при разных обстоятельствах.

Сбор материала для книги происходил в течение года. Татьяна Шахматова участвовала в нескольких судебных делах о защите чести и достоинства и деловой репутации, когда на человека или организацию обрушилась целая информационная волна негативных публикаций.

На протяжении романа главный персонаж Виктория пытается доказать, что статьи в прессе — это продуманная акция против администрации крупного городского предприятия. Под угрозой оказывается жизнь самого эксперта и ее племянника.