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В ИА «Татар-информ» расскажут о законе по обязательному присвоению «звезд» гостиницам

28 января 2018, 12:35

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
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(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Завтра, 29 января, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная закону об обязательном присвоении «звезд» гостиницам.

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, обязывающий классифицировать объекты туристической индустрии по уровню сервиса. Нововведения затронут все гостиницы и «средства размещения», горнолыжные трассы и пляжи – они будут в обязательном порядке классифицироваться по категориям качества сервиса.

В общении с журналистами примут участие депутат Государственной Думы VII созыва Марат Бариев и президент Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан Гульнара Сафина.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

 


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