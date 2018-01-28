(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Очный этап олимпиады «Я – профессионал» стартует в Казани 29 января. Он продлится два дня. Об этом сообщает дирекция сайта Казанского ГМУ.

Лучшие в направлениях «Лечебное дело» и «Стоматология» будут выявлены в стенах университета. Студенты в симуляционных центрах вуза смогут очно подтвердить высокий уровень своих профессиональных компетенций.

В состязаниях примут участие 225 победителей первого этапа. Их них 182 человека будут проверять свои знания по специальности «Лечебное дело», 43 – «Стоматология».

Всего в Олимпиаде «Я – профессионал» участвовали 294 тыс. 246 студентов из России и зарубежных стран по разным специальностям. Татарстан занял пятое место по количеству поданных заявок после Москвы. На олимпиаде студенты борются за право поступить в клиническую ординатуру, магистратуру и аспирантуру с максимальным баллом, а также претендуют на денежные премии и стажировку в крупнейших государственных и частных компаниях страны. Кроме того, им гарантируется попадание в национальную базу «Молодые профессионалы», на которую будут ориентироваться крупнейшие работодатели России.