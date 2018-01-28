Исследование: Казанцы чаще всего покупают авто малого и среднего класса

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). За 2017 год по потребительским запросам в Казани самыми популярными авто стали машины малого и среднего класса, а также кроссоверы и семейные автомобили. Они составили 85 процентов всех запросов. Об этом сообщается в исследовании электронной площадки объявлений «Авито Авто».

Малые автомобили составили 30 процентов запрошенных контактов, авто среднего класса – 29 процентов, кроссоверы – 19 процентов, большие семейные автомобили – 7 процентов запросов казанцев.

При этом популярность самой массовой четверки автосегмента в общефедеральном спросе ниже ― она составляет 81 процент, говорится в сообщении.