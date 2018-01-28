Опрос: 63 процента россиян смотрят в 2018 год с надеждой

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). 63 процента россиян смотрят в наступивший 2018 год с надеждой. Такие данные приводит «Левада-центр».

По сравнению с прошлым годом респонденты стали более оптимистичны: 58 процентов опрошенных считают, что нынешний год будет спокойным для их семьи. Противоположного мнения придерживается каждый третий.

В сфере экономики более половины россиян (59 процентов) по-прежнему ожидают напряжений, однако доля оптимистов за год выросла с 11 процентов до 31 процента. Аналогичный тренд отмечается и относительно политической жизни в России.

Опрос проведен «Левада-центром» 19 – 23 января среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.