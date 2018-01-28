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Культура

Музей старообрядчества откроется в Казани

28 января 2018, 21:27

Открытие музея приурочено ко II Всероссийской научно-практической и богословской конференции.
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(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Музей старообрядчества откроется в Казани в мае текущего года, сообщается на сайте мэрии.

Музей появится на цокольном этаже кафедрального собора Казанско-Вятской епархии по улице Старообрядческая. Уже завершены строительные работы, специалисты приступили к отделке помещения. Открытие музея приурочено ко II Всероссийской научно-практической и богословской конференции.

Экспозицию составят витрины с иконами, утварью, книгами, фотографиями и документами старообрядцев-меценатов, сыгравших большую роль в жизни города, рассказал глава фонда «Русская старина», заместитель управляющего Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви Василий Кириллов.

Создание музея старообрядчества включено в комплексный план действий Правительства РТ по реализации послания Президента РТ Госсовету Татарстана на 2018 год.


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