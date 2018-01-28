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Общество

В Елабужском районе РТ построят сельский клуб

28 января 2018, 23:06

Объект культуры расположится в селе Большое Елово.
В Елабужском районе РТ по республиканской программе построят клуб
Многофункциональный комплекс построят в Чистопольском районе РТ
В Алькеевском районе РТ завершено строительство нового клуба
Строительство клуба и возведение плотины запланировано в этом году в Чистопольском районе РТ

(Елабуга, 28 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В селе Большое Елово Елабужского района построят клуб на 50 мест. Строительство будет вестись по республиканской программе и стартует в феврале этого года, сообщили на совещании местных строителей.

Вопрос возведения нового клуба неоднократно поднимался сельчанами на сходах граждан. Сегодня Дом культуры, расположенный рядом с церковью, больше напоминает барак, который был построен более 40 лет назад.

«МФЦ расположится рядом с существующим клубом. Объект строится по республиканской программе», – отметил директор Департамента строительства Рамис Ильязов.

На строительство сельского клуба республика выделяет более 6 млн рублей, еще на 2 млн из местной казны пойдет на прокладку инженерных сетей и работы по благоустройству.


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