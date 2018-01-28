Врачи нашли у ожирения признаки инфекционного заболевания

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Врачи Университета Южной Калифорнии установили, что ожирение обладает признаками инфекционного заболевания, сообщает Lenta.ru.

У людей, в круге общения которых много лиц с избыточным весом, масса тела также будет увеличиваться с большей вероятностью, чем у тех, кто взаимодействует с людьми нормального веса, говорится в публикации исследователей в журнале JAMA Pediatrics и на сайте Science Alert.

Ученые изучали влияние питания и окружающей среды на здоровье 1111 подростков, которые жили с родителями (всего 1300 взрослых), служащими на военных базах США.

От округа к округу доля детей с ожирением менялась: в Эль-Пасо (штат Колорадо) избыточный вес имели 21 процент подростков, в Верноне (штат Луизиана) – 38 процентов. У четверти подростков и трех четвертей взрослых индексы массы тела соответствовали ожирению.

Исследователи проанализировали возраст, доход и воинские звания участников программы и выявили, что члены семей с большей вероятностью имели избыточный вес, когда взрослые служили на базе с более высоким уровнем ожирения среди служащих.

Вероятно, одной из причин может быть доступ к ресторанам быстрого питания поблизости от баз, но врачи все же заключили, что главный фактор – взаимоотношения между людьми, которые влияют на формирование пагубных привычек.