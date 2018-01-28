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В Российском совете по международным делам презентовали книгу о Президенте Египта

28 января 2018, 22:54

В книге рассказывается о роли Гамаля Абдель Насера в укреплении независимости Египта и других арабских стран.
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(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Представители Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» представили в Российском совете по международным делам книгу известного российского дипломата и востоковеда Андрея Бакланова «Пирамида Насера. Президент и его время». Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Книга посвящена личности одного из самых знаменитых и колоритных арабских политических деятелей середины ХХ века – Президента Египта Гамаля Абдель Насера.

Насер завоевал популярность у себя на родине и в арабском мире. В произведении Андрея Бакланова показано, каким образом ему удалось обеспечить ускоренное развитие реального сектора экономики и провести масштабные социально-экономические реформы в интересах большинства населения страны.

В книге рассказывается о роли президента в укреплении независимости Египта и других арабских стран, его вкладе в разработку идей неприсоединения и солидарности стран Азии и Африки, которые во многом определили особенности современного миропорядка. В ней отмечается, что Насер многое сделал для установления дружеских отношений с Советским Союзом.


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