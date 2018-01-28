(Казань, 28 января, «Татар-информ»). В России на два процента снизился объем ввода жилья, сообщает RNS со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила Меня.

По итогам 2017 года в России ввели 78,6 млн кв. м жилья. В прошлом году этот показатель составил 80,2 млн. кв. м.

Ввод жилья экономкласса увеличился на 11,2 процента — до 44,4 млн кв. м.

Лидерами по объему ввода жилья стали Московская область, где было введено более 8,3 млн кв. м, а также Краснодарский край (4,68 млн кв. м) и Санкт-Петербург (3,54 млн кв. м).