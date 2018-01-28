Встречи со звездами Шаляпинского фестиваля пройдут в казанском Доме актера

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). С 3 по 11 февраля, в Дни Шаляпинского фестиваля в Казани пройдет цикл творческих встреч с яркими представителями мирового оперного искусства. Встретиться с казанскими зрителями в Дом актера им. М. Салимжанова придут вокалисты Борис Стаценко (Россия – Германия), Михаил Светлов (США), Гульнора Гатина и Венера Протасова (Россия).

Первая встреча состоится 3 февраля. Своими размышлениями о жизни и творчестве поделится американский режиссер-постановщик Ефим Майзель. Именно его постановкой оперы «Набукко» открывается в этом году Шаляпинский фестиваль.

По словам куратора проекта Жанны Мельниковой, проект рассчитан на самого широкого зрителя, а не только для узкого круга деятелей театра. Встречи со звездами оперной сцены доступны даже тем, кому не посчастливилось приобрести билеты на фестиваль – вход в Дом актера свободный.

