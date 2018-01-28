Российские ученые создали материал с недостижимыми в природе свойствами

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Российские ученые вместе с германскими коллегами создали материал, обладающий недостижимыми в природе свойствами, сообщает РИА Новости.



Международная группа ученых под руководством главы лаборатории «Сверхпроводящие» материалы НИТУ «МИСиС», профессора Алексея Устинова создала зеркальные кубиты, а также метаматериал на их основе. Это первый в мире квантовый метаматериал, который можно использовать в качестве элемента управления в сверхпроводящих электрических схемах.

Сотрудник лаборатории Кирилл Шульга поясняет, что в состав зеркального кубита входят пять переходов, симметричных относительно центральной оси.

В ходе эксперимента оказалось, что весь метаматериал, состоящий из зеркальных кубитов, может переключаться между двумя режимами. В одном из режимов цепочка таких кубитов очень хорошо пропускает электромагнитное излучение в микроволновом диапазоне, при этом оставаясь квантовым элементом. В другом она поворачивает сверхпроводящую фазу на 180 градусов и запирает прохождение электромагнитных волн через себя. При этом она остается квантовой системой.

Коллега Шульги – Илья Беседин отметил, что достичь предела сложности можно еще более усложнив схему зеркального кубита. Ученые планируют использовать такие системы как квантовый симулятор.