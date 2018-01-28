Минэкологии РТ приглашает жителей республики на День открытых дверей

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). День открытых дверей пройдет 15 февраля в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Обратиться к экологам с вопросами, касающимися охраны окружающей среды, осуществления государственного экологического надзора, обеспечения экологической безопасности на территории республики, могут все желающие. Для удобства граждан День открытых дверей пройдет во всех территориальных управлениях министерства», — сказано в сообщении пресс-службы.

Жители Казани, Высокогорского, Верхнеуслонского, Зеленодольского, Лаишевского, Пестречинского районов могут обратиться в Центральное территориальное управление в Казани по адресу Павлюхина, 75.

Телефон для справок (843) 267-68-87. Жители других районов приглашаются в территориальные управления в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Азнакаево, Чистополе, Буинске и Арске.

