По итогам 2017 года «КАМАЗ» увеличил отчисления налогов на 11,5 процента

(Набережные Челны, 28 января, «Татар-информ»). По итогам 2017 года ПАО «КАМАЗ» увеличил отчисления налогов на 11,5 процентов по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

За 2017 год сумма налоговых платежей ПАО «КАМАЗ» в бюджеты всех уровней составила почти 7,4 млрд рублей, а с учетом страховых выплат от несчастных случаев в Фонд социального страхования компания выплатила 11,45 млрд рублей.

В федеральный бюджет компания перечислила более 5 млрд рублей, в республиканский — 2,4 млрд рублей, в городской — более 600 млн рублей.

