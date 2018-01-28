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Экономика и финансы

По итогам 2017 года «КАМАЗ» увеличил отчисления налогов на 11,5 процента

28 января 2018, 02:28

В федеральный бюджет компания перечислила более пяти млрд рублей.
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(Набережные Челны, 28 января, «Татар-информ»). По итогам 2017 года ПАО «КАМАЗ» увеличил отчисления налогов на 11,5 процентов по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. 

За 2017 год сумма налоговых платежей ПАО «КАМАЗ» в бюджеты всех уровней составила почти 7,4 млрд рублей, а с учетом страховых выплат от несчастных случаев в Фонд социального страхования компания выплатила 11,45 млрд рублей.

В федеральный бюджет компания перечислила более 5 млрд рублей, в республиканский — 2,4 млрд рублей, в городской — более 600 млн рублей.
 


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