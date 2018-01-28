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Культура

Артисты горлового пения из ансамбля «Алаш» исполнят тувинские песни в Казани

28 января 2018, 00:17

Артисты будут аккомпанировать на гитаре, хомусе, кенгирге, шынгыраше и других инструментах.
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(Казань, 28 января, «Татар-информ»). В рамках первого всероссийского гастрольного тура прославленное тувинское трио «Алаш» представит казанскому зрителю традиционные и современные тувинские песни, сообщает пресс-служба Татгосфилармонии.

Концерт состоится 10 февраля на сцене филармонии. Три ярчайших тувинских хоомейжи (артист горлового пения — прим. Т-и) современности  откроют слушателю традиционные тувинские мелодии в традиционной аранжировке и яркой подаче.

Артисты будут аккомпанировать на гитаре, хомусе, кенгирге, шынгыраше и других инструментах.

 


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