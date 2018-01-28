Артисты горлового пения из ансамбля «Алаш» исполнят тувинские песни в Казани

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). В рамках первого всероссийского гастрольного тура прославленное тувинское трио «Алаш» представит казанскому зрителю традиционные и современные тувинские песни, сообщает пресс-служба Татгосфилармонии.
Концерт состоится 10 февраля на сцене филармонии. Три ярчайших тувинских хоомейжи (артист горлового пения — прим. Т-и) современности откроют слушателю традиционные тувинские мелодии в традиционной аранжировке и яркой подаче.
Артисты будут аккомпанировать на гитаре, хомусе, кенгирге, шынгыраше и других инструментах.