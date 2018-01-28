Страны ОПЕК+ спрогнозируют развитие нефтяного рынка на встрече в июне

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Страны-участники соглашения ОПЕК+ соберутся летом текущего года, чтобы спрогнозировать развитие мирового рынка нефти до конца 2018 года. Об этом рассказал глава Минэнерго России Александр Новак, сообщает ТАСС.

«Очередная встреча будет в июне, где мы можем рассмотреть и промониторить ситуацию и спрогнозировать наши действия до конца года», — считает Александр Новак.

Он добавил, что благодаря соглашению ОПЕК+ на мировом рынке уменьшился дисбаланс между спросом и предложением нефти. Для полного равновесия с рынка нужно убрать еще 120 млн баррелей нефти, отметил министр.

«Мы надеемся, что такая позитивная картина по балансировке будет складываться и в 2018 году, и до конца года, по моей оценке, мы должны выйти на балансировку», — заключил Александр Новак.

