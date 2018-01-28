Ученые совершили прорыв в ранней диагностике рака

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Ученые из США и Австралии изобрели новую технологию диагностики рака на самых ранних стадиях, сообщает LIFE.RU .



При помощи нового метода можно будет узнать о восьми из десяти наиболее распространенных видов онкологических заболеваний. Ученые охарактеризовали свою работу как «подлинный прорыв».



Метод заключается в анализе крови. Благодаря технологии жидкостной биопсии под названием CancerSEEK было подтверждено порядка 60 процентов случаев рака легких и кишечника, более 70 процентов случаев рака поджелудочной железы и желудка, а также 95 процентов случаев заболевания раком печени и яичников.



Достоинство нового метода заключается в том, что оно почти не дает ложноположительных результатов. После проведения испытаний на 800 здоровых участниках, ошибочные положительные результаты были обнаружены менее чем у одного процента добровольцев.



Предполагается, что через пару лет технологию начнут применять все лечащие врачи. Анализ будет стоит около 500 долларов.