Все новости Татарстан Россия

Здоровье и среда

Ученые совершили прорыв в ранней диагностике рака

28 января 2018, 01:23

При помощи нового метода можно будет узнать о восьми из десяти наиболее распространенных видов онкологических заболеваний.
В Кайбицкой ЦРБ врачи бесплатно обследовали жительниц района
В Набережных Челнах откроется современный центр химиотерапии
В онкодиспансере РТ пройдет курс по реконструктивно-пластической хирургии молочной железы
В Тюмени проходит конференция по вопросам ядерной медицины
В Татарстане в услугах хосписа нуждаются 5-6 тысяч онкобольных

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Ученые из США и Австралии изобрели новую технологию диагностики рака на самых ранних стадиях, сообщает LIFE.RU .

При помощи нового метода можно будет узнать о восьми из десяти наиболее распространенных видов онкологических заболеваний. Ученые охарактеризовали свою работу как «подлинный прорыв».

Метод заключается в анализе крови. Благодаря технологии жидкостной биопсии под названием CancerSEEK было подтверждено порядка 60 процентов случаев рака легких и кишечника, более 70 процентов случаев рака поджелудочной железы и желудка, а также 95 процентов случаев заболевания раком печени и яичников.

Достоинство нового метода заключается в том, что оно почти не дает ложноположительных результатов. После проведения испытаний на 800 здоровых участниках, ошибочные положительные результаты были обнаружены менее чем у одного процента добровольцев.

Предполагается, что через пару лет технологию начнут применять все лечащие врачи. Анализ будет стоит около 500 долларов.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter