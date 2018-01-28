«Ростех» готов проинвестировать до 40 млрд рублей в производство МС-21

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Наблюдательный совет «Ростеха» предварительно одобрил вхождение Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в свой состав и согласовал инвестиции на создание среднемагистрального лайнера МС-21. Об этом сообщает ТАСС.

Инвестплан рассчитан на три года. В течение этого срока на проект МС-21 планируется выделить от 30 до 40 млрд рублей, рассказал журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров. Вхождение ОАК в состав «Ростеха» сейчас обсуждается, уточнил министр.

«Связана она была в первую очередь с тем, что требуется дополнительное финансирование для разработки авиационной техники, в частности МС-21. Что касается принятия окончательного решения, это зависит от премьер-министра, президента», — объяснил Мантуров.