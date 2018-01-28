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На Зимней добровольческой школе в Казани выступит эксперт Александр Гезалов

28 января 2018, 06:36

Александр Гезалов выступит с лекцией об умной помощи сиротам, расскажет о социальном служении, ответит на вопросы участников.
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(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Общественный деятель, международный эксперт по социальному сиротству Александр Гезалов выступит экспертом на Зимней добровольческой школе в Казани, сообщает пресс-служба Центра развития добровольчества РТ.

Зимняя добровольческая школа – это ежегодная образовательная площадка для добровольцев со всего Татарстана. В этом году она пройдет с 1 по 5 февраля на базе молодежного центра «Волга».

Александр Гезалов является экспертом Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он выступит с лекцией об умной помощи сиротам, расскажет о социальном служении, ответит на вопросы участников и подскажет, как правильно реализовывать наставнические программы, чтобы они принесли пользу. 

На Зимней добровольческой школе планируется работа по проектам «Все краски мира», «Сессия здоровья», «Зеленое ГТО», а также в рамках деятельности Татарстанского отделения всероссийского движения «Волонтеры Победы» и движения «Волонтеры-медики».

 


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