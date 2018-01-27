Саакашвили анонсировал новый «Марш за импичмент» 4 февраля

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Бывший губернатор Одесской области. лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили, находящийся под ночным домашним арестом, анонсировал проведение 4 февраля нового «Марша за импичмент» Президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«4 февраля мы будем собираться в Киеве в 12.00. Наверное традиционно пойдем от парка Шевченко, а потом будет большое собрание на Майдане. Мы покажем силу, покажем, что народ есть, и грабить страну мы дальше не дадим», – заявил Саакашвили в эфире телеканала News One.
Ранее подобная акция прошла в Киеве 17 декабря прошлого года.