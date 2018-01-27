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Политика

Саакашвили анонсировал новый «Марш за импичмент» 4 февраля

27 января 2018, 21:50

Ранее аналогичная антиправительственная акция прошла в Киеве 17 декабря прошлого года.
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(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Бывший губернатор Одесской области. лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили, находящийся под ночным домашним арестом, анонсировал проведение 4 февраля нового «Марша за импичмент» Президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«4 февраля мы будем собираться в Киеве в 12.00. Наверное традиционно пойдем от парка Шевченко, а потом будет большое собрание на Майдане. Мы покажем силу, покажем, что народ есть, и грабить страну мы дальше не дадим», – заявил Саакашвили в эфире телеканала News One.

Ранее подобная акция прошла в Киеве 17 декабря прошлого года. 


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