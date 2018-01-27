Татары Ленобласти почтили память блокадников Ленинграда

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Сотрудники Постоянного представительства Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда.

Представители татарской общественности региона и сотрудники постпредства посетили митинг на Невском проспекте у дома № 14, на стене которого до сих пор видна предупреждающая надпись: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Мероприятия памяти погибших при осаде города также прошли на Пискаревском мемориальном кладбище и в других местах братских захоронений жителей и защитников невской твердыни.

Согласно данным татарстанской Книги Памяти, при защите Ленинграда от фашистов погибли около 18 тыс. жителей республики, из них около 5 тыс. похоронены на Пискаревском кладбище.