В честь 90-летия Фуата Мансурова в Казани исполнили редкие и любимые сочинения дирижера

(Казань, 27 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). В Большом концертном зале им. С. Сайдашева сегодня состоялся концерт, посвященный 90-летию со дня рождения Фуата Мансурова. Выдающийся дирижер с 1986-го по 2010 год был художественным руководителем Симфонического оркестра Татарстана. За пульт в этот вечер встал ученик прославленного мэтра Василий Валитов.

«Семь лет нет этого замечательного, выдающегося музыканта с нами, но мы его помним. Потому что те люди, которые сегодня сидят на сцене в составе Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, это, безусловно, люди, которые продолжают традиции коллектива, продолжают все его идеи, мысли и музыкальные чаянья», – отметила первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова.

«Для Фуата Шакировича две страны были родными – это Казахстан и это Россия, Татарстан. Я знаю, что очень много мероприятий проходит в Республике Казахстан, потому что Казахстан помнит, как он работал в оперном театре имени Абая, он закончил Алматинскую государственную консерваторию. Мы, конечно, говорим сегодня о том, что Большой театр России, на тот момент – Большой театр Советского Союза, тоже обязан Фуату Шакировичу за прекрасные трактовки русского классического и зарубежного репертуара, – рассказала Камалова. – Фуат Шакирович приехал в Казань в 1970-е годы, и с 1986 года он практически сразу после Натана Григорьевича Рахлина, который был основателем нашего оркестра, подхватил это знамя высокого искусства».

Фуат Мансуров – единственный музыкант, проработавший более 40 лет дирижером Государственного академического Большого театра России. Известно, что ему неоднократно предлагали возглавить оркестр в Австралии, Президентский оркестр Турции, оперу Аргентины, но выдающийся музыкант остался в России. На вопрос: «Почему вы приезжаете в Казань, имея столько зарубежных предложений», Фуат Мансуров отвечал: «Кан тарта… Я – татарин, я несу татарскую культуру».

Сегодня в Казани прозвучали любимые произведения Фуата Мансурова. Среди них – марш из оперы «Пророк» Джакомо Мейербера, симфония «Рим» и сюита из оперы «Арлезианка» Жоржа Бизе, сочинение Жюля Массне «Неаполитанские сцены» и сочинения Арама Хачатуряна.

«Программа состоит из произведений, которые Фуат Шакирович больше всего любил и часто исполнял. К сожалению, они на сегодняшний день забыты. Я даже некоторые из них пытался найти в Москве, чтобы исполнить, но материала нет. Когда-то в свое время Фуат Шакирович нашел, привез в Казань, здесь исполнял, и они очень полюбились публике, – рассказал Василий Валитов. – Я счастлив, что публика их опять услышит. Выбор программы настолько идеален по своему содержанию, концепции и идее, что вопросов быть никаких не может».

С оркестром в этот вечер должны были выступать сразу два дирижера – Василий Валитов и нынешний руководитель ГСО РТ Александр Сладковский. Накануне вечером стало известно, что Сладковский не сможет принять участие в концерте, поскольку до сих пор находится в Москве в качестве приглашенного гостя на Юбилейный фестиваль Юрия Башмета. Возможно, отсутствие руководителя отчасти повлияло на то, что настоящего праздничного концерта в этот раз публике услышать не довелось. Несмотря на интереснейшую программу, подобранную маэстро, зрительный зал не был заполнен до конца, а после исполнения очередного произведения оркестром бурной овации не случалось. На настроение дирижера эти обстоятельства никак не повлияли. Фуат Мансуров стал вторым наставником в жизни Василия Валитова, а потому, по словам артиста, он до сих пор с трепетом относится к учителю и с радостью принял приглашение Симфонического оркестра Татарстана о сегодняшнем выступлении.

«Я приехал в Казань в 2005 году, сразу после окончания Московской консерватории. Работа с Фуатом Шакировичем – это целая жизнь, которая была прожита день за днем. Это не мимолетная встреча в классе, это целых пять лет общения как старшего товарища и ученика. Он был для меня мудрым наставником, и это единственное слово, которое его верно характеризует, – вспоминает Валитов. – Когда мы только повстречались, я был окрылен впечатлениями от выпуска из консерватории, мне казалось, что все двери открыты. И когда Фуат Шакирович познакомился с тем, что он имеет как материал, он по-настоящему научил меня понимать и проживать музыку».

«Все, что связано с Фуатом Шакировичем, – это свет высокого творчества. Вся его жизнь, безусловно, была связана с Государственным симфоническим оркестром Татарстана, с Большом театром. Мне приходилось бывать на его постановках, и всегда тот свет, который он излучал, меня завораживал. Недавно в Москве прошел концерт памяти Фуата Шакировича. В Большом зале консерватории собрались его друзья – солисты и дирижеры Большого театра. Очень отрадно, что и в Москве, и в Казани его помнят, и эта память передается через поколения. Ведь он воспитал целую плеяду дирижеров, которые сейчас с честью несут это знамя», – заключил гость.