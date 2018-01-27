Мэтью Андерсон: Рад, что подписал новый контракт с «Зенитом»

(Казань, 27 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейболист казанского «Зенита» Мэтью Андерсон заявил, что рад подписать новый контракт с клубом и готов к любой роли в команде.

О продлении контракта объявили накануне матча с «Енисеем», в котором Андерсон стал самым результативным, набрав 16 очков.

«Лео сегодня почти не играл, поэтому я стал самым результативным в матче. Я рад, что подписал контракт. Меня ждет седьмой сезон в Казани. У меня отличные отношения с тренерским штабом и руководством клуба, мне нравится в моей команде. Отличные фанаты. Казань стала для меня вторым домом. Правда, я не говорю по-русски, что меня совсем не красит, но кто знает, может, я подтяну язык в ближайшем сезоне. Я готов к любой роли в "Зените". Буду играть столько, сколько нужно. Сейчас моя роль – помогать в защите, но если понадобится больше атак и блока, то я готов», – подчеркнул американский волейболист.