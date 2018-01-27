Фасады Татарской филармонии в Казани украсила новая архитектурная подсветка

(Казань, 27 января, «Татар-информ», Оксана Романова). На фасадах Татарской филармонии имени Тукая в Казани включили недавно смонтированную новую архитектурную подсветку. Об этом в своем блоге упомянула пресс-секретарь учреждения Земфира Гильмутдинова.

«Балкыттылар Татар филармониясен! (перевод с татарского: "Подсветили Татарскую филармонию!" – прим. Т-и)», – написала она на своей странице.

Ранее о том, что в Министерстве строительства РТ прошло согласование архитектурной подсветки здания филармонии, ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы ведомства Гульназ Минниханова. Стоимость монтажных работ составила 2 млн 107,421 тыс. рублей.

В этом году руководство филармонии также надеется осуществить последний, четвертый этап ремонтно-реставрационных работ. Здание планируется «развернуть на 180 градусов», перенеся парадный вход на противоположную сторону – со стороны прилегающего сада. Для этого изначально П-образную конструкцию в стиле «советский ампир» хотят замкнуть со стороны сада в единый монолитный прямоугольный параллелепипед. Стоимость такой реконструкции оценивается в 86 млн рублей.



