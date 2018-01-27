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Общество

В отношении поставивших штамп о браке в МФЦ мужчин возбудили дело

27 января 2018, 19:40

Паспорта мужчин аннулируют, а поставившую туда штампы сотрудницу МФЦ уволят.
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(Казань, 27 января, «Татар-информ»). В отношении двоих москвичей, поставивших в паспортах штампы о заключении однополого брака, возбудили административное дело об умышленной порче документа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По данным МВД, зарегистрировавшие брак в Копенгагене мужчины инициировали внесение в свои паспорта отметок, не предусмотренных по российским законам. За это им грозит штраф до 300 рублей. Их паспорта будут изъяты и приобщены к материалам дела.

Также официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что паспорта мужчин аннулируют, а поставившую туда штампы сотрудницу МФЦ уволят.

Ранее сообщалось, что в одном из московских многофункциональных центров двум мужчинам поставили в паспорта штампы о заключении ими брака. Евгений Войцеховский и Павел Стоцко поженились в Копенгагене, а по возвращении в Москву подали в МФЦ документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. В МФЦ мужчин обвинили во лжи и заявили, что не ставят штампы в паспорта, а только передают документы в ЗАГС. 


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