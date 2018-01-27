Юрий Маринин: Мы сейчас решаем свои задачи

(Казань, 27 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Исполняющий обязанности главного тренера красноярского «Енисея» Юрий Маринин подвел итог матча чемпионата России против казанского «Зенита».

«Какие могут быть впечатления, когда проигрываешь 3:0? Были неплохие моменты в нашей игре, но мы сейчас решаем свои задачи. Поэтому были какие-то замены, которые по игре не напрашивались. Вторая партия была интересная, но вышел Леон – на его подаче очень тяжело», – подчеркнул Маринин.

Также наставник «Енисея» рассказал о травме Антонена Рузье. «Рузье на матче против “Динамо-ЛО“ стало плохо, он отравился, поймал какой-то кишечный грипп. Сейчас он лечится и к следующему матчу будет в форме. Платаненков? Сережа хорошо заменил француза, молодец. У него есть жилка какая-то мужская. Он молодой еще парень, ему нужно собрать свои мысли», – добавил тренер.

Матч между «Зенитом» и «Енисеем» прошел в Казани и завершился победой хозяев со счетом 3:0. Самым результативным игроком стал доигровщик казанцев Мэтью Андерсон, набравший 16 очков.