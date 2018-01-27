Владимир Алекно: Приятно видеть молодежь, у которой кое-что получается

(Казань, 27 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимир Алекно после победы над «Енисеем» выделил игру молодых волейболистов своей команды.

По словам Алекно, результат этого матча был всем понятен изначально. «Я не буду оригинален – результат этого матча не обсуждался. Видеть молодежь – Никиту (Алексеева) и Лорана (Алекно), когда у них что-то получается, – это приятно со стороны. В этом матче мы и подачу подавали: во второй партии как всегда наши корифеи спасли нам сет, выровняли игру, блок где-то работал. Больше мне понравилась молодежь сегодня. Кротков? Я им очень доволен: как он настраивается, как он работает», – подчеркнул главный тренер.

В одном из эпизодов Владимир Алекно коснулся мяча, когда игрок его команды еще мог спасти уходящий в аут игровой снаряд. «В жизни наказывается пижонство, и в спорте тоже. Надо было меня выгнать с площадки за этот мяч. Лоран доставал этот мяч, а мне показалось, что нет. Это называется пижонство», – добавил наставник «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Енисеем» прошел в Казани и завершился победой хозяев со счетом 3:0. Самым результативным игроком стал доигровщик казанцев Мэтью Андерсон, набравший 16 очков.