Земан переизбран Президентом Чехии

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Действующий Президент Чехии Милош Земан одержал победу на выборах главы государства. По итогам второго тура голосования он набрал 51,95 процента голосов избирателей, сообщают «Известия».

На данный момент посчитаны уже 96,87 процента голосов.

Соперник Земана – профессор химии и бывший руководитель Академии наук Чехии Иржи Драгош получил 48,04 процента голосов избирателей. В ходе предвыборной кампании Драгош занимал проевропейскую позицию и критиковал Земана за излишнюю ориентацию на Россию и Китай.

В выступлении перед своими сторонниками Иржи Драгош признал поражение и поздравил Милоша Земана с победой.