Лоран Алекно: Старался играть по максимуму и получать удовольствие

(Казань, 27 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Игрок волейбольного клуба «Зенит-Казань» Лоран Алекно после победы над красноярским «Енисеем» отметил, что получил огромное удовольствие от игры.

В этом матче Лоран вышел в стартовом составе впервые за долгое время.

«Хочу поблагодарить тренерский штаб за то, что доверили этот матч. За все те матчи, что я не играл, накопилось очень много эмоций и желания. Сегодня я находился в эйфории, был взрыв эмоций. Да, есть какие-то недостатки, но я сегодня старался по максимуму и получал удовольствие, поскольку не так часто играю. Подача? Я ее начал тренировать таким образом несколько дней назад – мне пришло в голову, я решил попробовать. Раз-раз, на тренировках полетела, поэтому захотел подать ее в игре. Были, правда, пара ошибок: я его (мяч – прим. Т-и) тихонечко тюкнул, а он улетел в аут», – отметил волейболист.

В одном из сетов Лоран уступил свое место Александру Бутько, поскольку ситуация для «Зенита» была непростой. «Я об этом не думаю, стараюсь делать свою работу. Как тренерский штаб решит, почувствует, так и будет», – добавил волейболист, отвечая на вопрос о выходе Бутько.

Матч между «Зенитом» и «Енисеем» прошел в Казани и завершился победой хозяев со счетом 3:0. Самым результативным игроком стал доигровщик казанцев Мэтью Андерсон, набравший 16 очков.