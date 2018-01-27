(Набережные Челны, 27 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Российские биатлонистки остались без медалей в гонке преследования на чемпионате Европы. В итальянском Риднау завершились соревнования у девушек.
Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова: допустив четыре промаха она финишировала седьмой.
Победу одержала с точной стрельбой француженка Хлое Шевалье, второй стала украинка Ирина Варвинец, третьей – еще одна француженка Жюли Симон.
Завтра чемпионат Европы завершится двумя гонками: одиночной смешанной эстафетой (супермикст) и смешанной эстафетой.