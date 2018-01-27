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Происшествия

Число жертв взрыва в Кабуле выросло до 95 человек

27 января 2018, 18:20

В Министерстве здравоохранения Афганистана не исключили, что число жертв может вырасти.
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(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Число жертв взрыва в дипломатическом квартале Кабула достигло 95 человек, а раненых – до 158. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на телеканал 1TV.

Ранее сообщалось о 63 погибших и 140 пострадавших.

В Министерстве здравоохранения Афганистана не исключили, что число жертв может вырасти.

Взрыв прогремел сегодня вблизи правительственного квартала и зданий иностранных посольств в столице Афганистана. Заминированный автомобиль взорвался возле бывшего здания МВД. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение «Талибан».

*«Талибан» – международная террористическая организация, запрещенная в России.
 


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