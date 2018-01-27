В Татарстане наградили победителей районного конкурса «Воспитатель года-2018»

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). На базе детского сада «Рябинка» в Лаишеве состоялся районный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года-2018», сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.
Свое мастерство продемонстрировали педагоги Усадской прогимназии, Нармонского детского сада «Солнышко», Стобищенского детского сада «Сказка», Габишевского детского сада «Одуванчик», Рождественского детского сада «Капелька» и других районов РТ.
Конкурсанты соревновались в трех заданиях. Они представили визитную карточку, фрагмент занятия и мастер-класс.
Первое место заняла воспитатель Столбищенского детского сада «Сказка»; второе место досталось музыкальному руководителю Габишевского детского сада «Одуванчик». «Бронзу» разделили Рождественский детский сад «Капелька» и Песчано-Ковалинский детский сад «Золотой ключик». Также в рамках конкурса определились победители номинаций «Лучший мастер-класс», «Мастер инноваций», «Сердце отдаю детям».
Конкурс завершился концертной программой воспитанников и сотрудников детского сада «Рябинка».