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В Татарстане наградили победителей районного конкурса «Воспитатель года-2018»

27 января 2018, 22:29

Конкурс завершился концертной программой воспитанников и сотрудников детского сада «Рябинка».

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). На базе детского сада «Рябинка» в Лаишеве состоялся районный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года-2018», сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.

Свое мастерство продемонстрировали педагоги Усадской прогимназии, Нармонского детского сада «Солнышко», Стобищенского детского сада «Сказка», Габишевского детского сада «Одуванчик», Рождественского детского сада «Капелька» и других районов РТ.

Конкурсанты соревновались в трех заданиях. Они представили визитную карточку, фрагмент занятия и мастер-класс.

Первое место заняла воспитатель Столбищенского детского сада «Сказка»; второе место досталось музыкальному руководителю Габишевского детского сада «Одуванчик». «Бронзу» разделили Рождественский детский сад «Капелька» и Песчано-Ковалинский детский сад «Золотой ключик». Также в рамках конкурса определились победители номинаций «Лучший мастер-класс», «Мастер инноваций», «Сердце отдаю детям».

Конкурс завершился концертной программой воспитанников и сотрудников детского сада «Рябинка».

 


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