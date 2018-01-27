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Происшествия

В Лондоне автомобиль сбил насмерть трех подростков на остановке

27 января 2018, 17:40

В молодых людей, стоявших на остановке, врезался черный автомобиль Аudi, за рулем которого находился 28-летний мужчина.
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(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Три подростка погибли в результате наезда автомобиля н остановку в западном Лондоне. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Sky News.

В молодых людей, стоявших на остановке, врезался черный автомобиль Аudi, за рулем которого находился 28-летний мужчина.

В результате наезда подростки погибли на месте происшествия. Водитель сначала был госпитализирован, а после оказания первой помощи доставлен в полицию.

По данным издания, в полиции не рассматривают случившееся как теракт. 


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