В Лондоне автомобиль сбил насмерть трех подростков на остановке

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Три подростка погибли в результате наезда автомобиля н остановку в западном Лондоне. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Sky News.

В молодых людей, стоявших на остановке, врезался черный автомобиль Аudi, за рулем которого находился 28-летний мужчина.

В результате наезда подростки погибли на месте происшествия. Водитель сначала был госпитализирован, а после оказания первой помощи доставлен в полицию.

По данным издания, в полиции не рассматривают случившееся как теракт.