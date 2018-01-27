Стали известны время и место проведения пробной переписи населения

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Правительство России определило время и место проведения пробной переписи населения России. Она состоится в октябре текущего года на территории десяти муниципалитетов.

Соответствующее распоряжение 22 января подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Текст документа опубликован на сайте Правительства.

Перепись будет проходить с 1 до 31 октября 2018 года в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, Хангаласском улусе Саха (Якутии), Алеутском районе Камчатского края, городском округе Минусинск Красноярского края, Нижнеудинском и Катангском районах Иркутской области, Великом Новгороде, поселке городского типа Южно-Курильск Южно-Курильского городского округа Сахалинской области, районе Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы и муниципальном округе Княжево Санкт-Петербурга.

Мероприятие должно охватить около 550 тыс. россиян. Его цель – отработка программно-методологических, организационных и технологических вопросов Всероссийской переписи населения 2020 года. Полученные результаты позволят оптимизировать ее подготовку и проведение. Данные будут собираться в электронном виде.

Финансирование пробная перепись получит в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».