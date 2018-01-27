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Происшествия

«Талибан»* взял ответственность за взрыв в Кабуле

27 января 2018, 16:44

По последним данным, в результате взрыва в дипломатическом квартале города погибли 63 человека, еще 140 пострадали.
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(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Радикальное движение «Талибан»* взяло на себя ответственность за взрыв в дипломатическом квартале Кабула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Пажвак».

Ранее сообщалось, что возле бывшего здания Министерства внутренних дел Афганистана на площади Садарат взорвался заминированный автомобиль. Взрыв прогремел вблизи правительственного квартала и зданий иностранных посольств в столице Афганистана.

По последним данным, в результате взрыва погибли 63 человека, еще 140 пострадали.

* «Талибан» — террористическая организация, деятельность которой запрещена в России. 


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