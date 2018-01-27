В Сети появились фото образца универсального зенитного комплекса «Деривация-ПВО»

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Корпорация «Уралвагонзавод» опубликовала на своем сайте фотографии опытного образца боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса, который создается по проекту «Деривация-ПВО». О фотографиях сообщается в блоге Центра анализа стратегий и технологий bmpd в LiveJournal.

Боевая машина 2С38 предназначена для поражения беспилотников, крылатых ракет, ракет класса «воздух – поверхность», а также вертолетов огневой поддержки и самолетов тактической авиации. Помимо этого, универсальная зенитка способна сбивать реактивные снаряды систем залпового огня, уничтожать наземные и надводные цели. Максимальная дальность поражения составляет шесть километров, высота поражения — 4,5 километра. Боевая машина может сбивать объекты, движущиеся на скорости до 500 метров в секунду.

Фотографии машины были сделаны во время визита заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олега Бочкарева.