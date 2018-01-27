Экономист трижды поймал Порошенко на лжи за первые 20 секунд интервью Bloomberg

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Киевский экономист и блогер Виктор Скаршевский трижды уличил Президента Украины Петра Порошенко во лжи в интервью Bloomberg. Причем, по словам Скаршевского, украинский лидер успел солгать три раза за 20 секунд.

На своей странице в «Фейсбуке» блогер привел цитату Порошенко из интервью: «Мы первое украинское Правительство и я первый украинский Президент, которые получили четыре подряд транша от МВФ, полностью выполнив все условия программы. На сегодня мы выполнили 80 процентов взятых на себя обязательств в Меморандуме с МВФ».

По словам Скаршевского, Украина за время сотрудничества с МВФ уже получала более четырех траншей — в 1996 – 1997 и 1998 – 2002 годах. Кроме того, Украина по текущей программе EFF никогда «полностью» не выполняла взятых на себя обязательств, уточнил блогер. Он также отметил, что на сегодня страна выполнила только семь из 19 записанных в последнем меморандуме структурных обязательств, что составляет 37 процентов, а не 80.

По итогам анализа интервью украинского Президента зарубежному изданию блогер задался вопросом, с какой целью тот сказал неправду, которая «очевидна и легко проверяема».